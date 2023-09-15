Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde araç yakma davasında çift 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek için araç yakan müzisyen Dora ve Turan Altunbaşak çifti, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çift, aracı yakarak İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto ettiklerini belirtti.

Beşiktaş'ta 2021 yılında İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek için bir cipi yakan müzisyen Dora ve Turan Altunbaşak çiftinin yargılandığı dava, ilk celsede karara bağlandı. Mahkeme, çifti 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Beşiktaş'ta 12 Mayıs 2021 tarihinde İsrail Konsolosluğu önünde müzisyen Dora ve Turan Altunbaşak çiftinin İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmek için bir cipi yaktıkları iddiasıyla yargılandıkları davanın görülmesine başlandı. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Turan ve Dora Altunbaşak katıldı.

"Çocuklara silahla vurduklarından camilere girdiklerinden protesto ettik"

Sanık Turan Altunbaşak savunmasında Filistin'e destek için arabayı yaktığını ve çift olarak amaçlarının protesto olduğunu belirtti. Altunbaşak, savunmasının devamında "Zaten araba başkalarına tehlike oluşturacak yerde değildi, boş alanda yaptık. Çocuklara silahla vurduklarından, camilere girdiklerinden protesto ettik" diyerek beraatını talep etti. Sanık Dora Altunbaşak ise duruşmada protestoyu eşi ile beraber gerçekleştirdiklerini, aracın kayınvalidesine ait olduğunu ve onun da şikayetçi olmadığını ifade etti.

Ünlü çift 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından ilk celsede kararını açıklayan mahkeme, 'araba yakarak yangına sebebiyet verme' suçundan Dora ve Turan Altunbaşak'ın 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti. Heyet, çiftin sabıkasız oluşlarını dikkate alarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı, 5 yıl denetim süresine tabi tuttu.

"Gittik beraber İsrail Konsolosluğu'nun önünde hiç kimsenin olmadığı bir saatte arabamıza benzin döküp yaktık"

Mahkemenin kararının ardından İstanbul Adalet Sarayı Meydanı'nda basın açıklamasında bulunan Dora Altunbaşak, "İki sene önce Ramazan Bayramı'nın son gününde, iftar saatlerinde eşimle beraber bir protesto eylemi yapmaya karar verdik bu da İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulüm ile alakalıydı. Biliyorsunuz o zaman sosyal medyadan çok fazla protesto eylemleri oluyordu. Eşimle evde otururken dedik ki bir şey yapalım ama sesimizi duyuralım, herkes duysun. Arabamızı yakmaya karar verdik. O zaman son model bir arabamız vardı onu yakmaya karar verdik. Gittik beraber İsrail Konsolosluğu'nun önünde hiç kimsenin olmadığı bir saatte arabamıza benzin döküp yaktık" dedi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2021 tarihinde İsrail Konsolosluğu önünde müşteki Dora Altunbaşak ve eşi Turan Altunbaşak'ın annesine ait aracı benzin dökerek yaktıkları, eylemleri sırasında telefonla video kaydına alarak, "Şu anda İsrail Konsolosluğu önünde canlı yayın yapıyoruz. Filistin'de can veren kardeşlerimiz için böyle bir eylem yapıyoruz" şeklinde konuştukları, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmek amacıyla aracı yaktıkları yer aldı. İddianamede, Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak hakkında 'mala zarar verme' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. Altunbaşak çifti üzerine atılı suçları kabul etti. Zehra Altunbaşak'ın olay tarihinde ifadesinin alınmadığı, 8 Ağustos 2021 tarihinde vefat ettiği belirtildi. Savcı, şüphelilerin sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti. - İSTANBUL