Beşiktaş Belediyesi Avrupa Ödülü'nün ikinci basamağı olan 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Avrupa Ödülü'nün ikinci basamağı olan 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı. Kardeş şehir ilişkileri, Avrupa etkinlikleri, Avrupa ve uluslararası dayanışma çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş Belediyesi, 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı.

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen Avrupa Ödülü'nün ikinci basamağı olan 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı.

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Ödülü'nü almaya bir adım daha yaklaştı. Kardeş şehir ilişkileri, Avrupa etkinlikleri, Avrupa ve uluslararası dayanışma çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş Belediyesi, 'Şeref Bayrağı'nı almaya hak kazandı.

Avrupa Ödülü'nün işleyiş mekanizmasının birinci basamağını Avrupa Diploması, ikinci basamağını Şeref Bayrağı, üçüncü basamağını Şeref Plaketi, 4. ve son basamağını ise Avrupa Ödülü oluşturuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "AB Erasmus+ projeleri ile gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerine katılmalarına destek olurken, kardeş şehirlerimiz ve üye olduğumuz birliklerle iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, geçtiğimiz Şubat ayında da Strazburg'da yapılan törenle de 2022 Avrupa Demokrasi Haftası kapsamında 'Yılın Partner Kuruluşu' unvanını almaya hak kazanmıştı.