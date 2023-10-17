Berlin Süreci Liderler Zirvesi Tiran'da sona erdi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bugün başlayan Berlin Süreci Liderler Zirvesi sona erdi.

Zirvenin sonunda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk Başbakanı Rama, burada yaptığı açıklamada, zirvenin verimli tartışmalarla, açık görüş alışverişi ve gerçek dostluk duygusuyla sona erdiğini söyledi.

Bu zamanı, ardı ardına gelen krizler nedeniyle her ülke için zor bir an olarak nitelendiren Rama, "İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın yeni cephesi de dahil olmak üzere birçok cephede durumların daha da kötüleşmeden işlerin daha da iyiye gideceği görünmüyor." dedi.

Berlin Süreci toplantısının ülkesinde düzenlenmesi nedeniyle Almanya Başbakanı Scholz'a teşekkürlerini sunan Rama, AB Komisyonu Başkanı'na da AB olarak Batı Balkanlar'a yönelik büyüme planı aracılığıyla zirveye verdikleri katkı nedeniyle teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Scholz da mevcut küresel siyasi krizlerin yanı sıra bölgedeki engelleri de kabullenmeleri gerektiğini aktardı.

Kosova'da kısa bir süre önce vahşice bir polisin öldürüldüğünü ve bu yüzden mümkün olan en güçlü şekilde bunu kınadıklarını vurgulayan Scholz, "Berlin Süreci'nin ilk defa bir Batı Balkan ülkesinde düzenlenmesi iyi bir işaret. Daha da iyi olan şey bölge ülkelerinin tüm başbakanları buraya geldi ve biz birbirimizle konuşabildik. Bu, bölge ülkelerinin bu sürece ne kadar bağlı olduklarını ve bunun Batı Balkan ülkelerini Avrupa Birliği'yle yakınlaştırma için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü gerçekten bunun zamanı geldi." diye konuştu.

Batı Balkanların geleceğinin AB olduğunu aktaran Scholz, bu sözün bugün her zamankinden daha fazla geçerli olduğunu belirtti.

Von der Leyen ise Batı Balkanlar ile AB'yi yaklaştırmak üzere Tiran'da bulunduğunu ancak aynı zamanda "dünyanın gözünün ve aklının İsrail ve Filistin'de olduğunu" söyledi.

Yapılması gereken daha çok iş olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Ekonomilerimizi daha da yakınlaştırmalıyız ve üyelik reformlarını hızlandırmalıyız. Bu yüzden ben büyüme planımızı liderlere sundum. Eğer uygulanırsa yeni büyüme planı bu on yılda Batı Balkan ekonomilerinin büyüklüğünü iki katına çıkarma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin bölgesel anlaşma imzalandı, Avrupa Koleji'nin Tiran'daki yeni temsilciliği ve "Tiran Piramidi'nin" restorasyonunun da açılışı yapıldı.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından 2014'te hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin AB'ye entegrasyonunun hızlandırılmasını hedefliyor.????