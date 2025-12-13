Alman medyası: "ABD, Ukrayna ve Almanya diplomatları, zirve öncesi Berlin'de ön görüşme yapacak"

Alman medyası, 15 Aralık Pazartesi günü Berlin'de Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği zirve öncesi ABD, Ukrayna ve Almanya'nın dış politika danışmanlarından oluşan diplomatların yarın Berlin'de ön görüşmelerde bulunacağını aktardı.

Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabalarında görüşme trafiği hız kazanıyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre ABD, Ukrayna ve Almanya'nın dış politika danışmanlarından oluşan diplomatlar, pazartesi günü Avrupalı liderlerin gerçekleştireceği Ukrayna zirvesi öncesinde 14 Aralık Pazar (yarın) günü ön görüşmelerde bulunacak. Diplomatlar Berlin'de yapacakları ön görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik barış çabalarındaki son durumu ele alacak. Bir

Bu görüşmelerin ardından pazartesi günü Berlin'de Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla Rusya ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir zirve düzenlenecek.

Berlin'deki Ukrayna zirvesi pazartesi günü

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius dün yaptığı açıklamada, 15 Aralık Pazartesi günü Başbakan Friedrich Merz'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Berlin'de bir araya geleceğini duyurmuştu. Kornelius, aynı günün akşam saatlerinde ise Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile diğer Avrupa ülkelerinin liderlerinin de katılacağı Ukrayna konulu bir zirvenin yapılacağını belirtmişti.

"Witkoff ve Kushner Almanya'ya gitti"

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner'in Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmek üzere Almanya'ya gittiklerini söyledi. ABD'li yetkili, Witkoff'un pazar ve pazartesi günleri Fransa, İngiltere ve Almanya'daki mevkidaşlarıyla da görüşeceğini aktardı.

"Zirveye Witkoff da katılacak"

Ukrayna zirvesine Almanya, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu E3 ülkelerinin hükümet ve devlet başkanları Başbakan Friedrich Merz, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Keir Starmer ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'un katılması bekleniyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve kıdemli danışması Jared Kushner de katılacak. Berlin'deki Ukrayna zirvesinde ABD'nin barış planı kapsamındaki son gelişmeler, Ukrayna'nın vereceği muhtemel toprak tavizleri, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması ve muhtemel barış sonrası Ukrayna'nın yeniden imarı konularının ele alınması bekleniyor. - BERLİN