Berlin'de İsrail'in Küresel Sumud Filosuna Saldırısı Protesto Edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosuna saldırısı ve aktivistleri alıkoyması protesto edildi. Berlin polisi göstericilere sert müdahalede bulunurken çok sayıda göstericiyi de gözaltına aldı.

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırıları Almanya'da da protesto edildi. Başkent Berlin'de yaklaşık bin kişi Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını ve aktivistlerin gözaltına alınmasını protesto etmek için Alexander Meydanında toplandı.

Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e destek sloganları attı. Göstericiler, Küresel Sumud Filosunda yoluna devam edebilen "Marinette" adlı geminin güzergahını aydınlatması ve Gazze'ye ulaşabilmesi için cep telefonlarının ışıklarını yaktılar.

Berlin Polisinden göstericilere sert müdahale

Gösterinin sonuna doğru ise bir grup katılımcı eylem yapılan Alexander meydanından geçen tramvay hattı üzerinde oturma eylemine başladı. Tramvay seferleri dururken Berlin polisi oturma eylemi yapan göstericilere müdahale etti. Polisin oturma eylemi yapanlara sert müdahalede bulunması diğer göstericilerin tepkisine neden oldu. Polis ile göstericiler arasında karşılıklı fiziki müdahaleye varan gerilimler yaşandı. Polis oturma eylemi yapanları tek tek gözaltına alırken, diğer göstericilerin de bölgeden uzaklaşması için yine sert müdahalede bulundu.

Gece saatlerine kadar devam eden olaylarda çok sayıda Filistin destekçisi gözaltına alındı. - BERLİN