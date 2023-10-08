Berlin'de İsrail'e Destek Mitingi Düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 'İsrail ile dayanışma' mitingi düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde, Filistinlilere yapılan destek ödemelerine son verilmesi talep edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen "İsrail ile dayanışma" mitingine yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Hamas'ın İsrail'de düzenlediği saldırıları protesto eden göstericiler, Filistinlilere yapılan destek ödemelerine son verilmesini talep etti ve "İsrail için barış ve güvenlik, teröristlere mali yardıma hayır" yazılı pankartlar açtı.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, burada yaptığı konuşmada, Berlin'in İsrail'in yanında olduğunu ifade ederek, "Bence şehir olarak bölünmemize izin vermemeliyiz. Berlin, teröre ve savaşa karşı birlikte durmaktadır." dedi.

Wegner, İsrail'e yönelik saldırının, Berlin'in Neukölln ilçesinde kutlanmasını da eleştirdi.