Belediyeler Birliği'nden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti - Haberler

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Belediyeler Birliği'nden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Belediyeler Birliği'nden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman'ı ve beraberindeki üye başkanları makamında ağırlayarak tebrikleri kabul etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman'ı ve beraberindeki üye başkanları makamında ağırlayarak tebrikleri kabul etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca 2 aylığı geçici olarak görevden alınmasının ardından yapılan seçimle Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine Muharrem Tüfekçioğlu seçilmişti. Bunun üzerine Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, beraberindeki belediye başkanları Zekiye Tekin, Hayri Suer, Mehmet Kepez, Selim Tuna, Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede Tüfekçioğlu'na görevinde başarılar dileyen belediye başkanları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar dilediler. - BİLECİK

Belediyeler Birliği'nden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti

Belediyeler Birliği'nden Başkan Vekili Tüfekçioğlu'na hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Yaman, Semih Şahin, Bilecik, Politika, Haberler

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