Belediye çalışanları toplu iş sözleşmesini protesto etti

BELEDİYE-İş Sendikası'na bağlı belediye çalışanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile sendikaları arasında gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Belediye-İş Sendikası yönetimi arasında dün gece saatlerinde imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz eden belediyeye bağlı İSTON A.Ş, İSBAK A.Ş VE sendikaya bağlı diğer İBB çalışanları sendikanın Fatih'teki binasının önüne gelerek eylem yaptı. Çalışanlar, sloganlar atarak sendika yönetimini bina dışına çağırdı. Bina kapısında ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Eylem yapanlar adına açıklamada bulunan İbrahim Dalkılıç, "Bu kadar insanın hakkını yediler, bir gecede sattılar. Biz grev kararı aldık, onlarda bize grev kararınız tamadır dediler. Grev yapmamız gereken günün sabahının gecesinde bizi masada sattılar. 'Fiyat bu, işinize geliyorsa' dediler. Bu insanlarda haklı olarak buraya toplandılar. Yani grev hakkımızı bile kısıtladılar. Grev yapmamızı bile istemediler. Bizim talebimiz, adam akıllıca, insanca maaşımızı alıp, insanca hizmetimize devam etmek. Burada çalışan birimlerde ki arkadaşlarımızın hepsi hizmet birimlerinde çalışıyor. ve inanılmaz düşük skalalarla çalışıyorlar. Bu daha 3 buçuk yıldır devam ediyor. 3 buçuk yıllık davamızı bir gecede masada sattılar, kimseye de haber vermediler. İnsanlara haber vermediler. Haber vermeleri gerekiyordu. 'Arkadaşlar, fiyat budur. Kabul ediyor musunuz' Yoksa greve mi gitmek istiyorsunuz?? demeleri gereken yerde Biz yaptık, oldu bitti demeye getirdiler. Ama bu insanların sabırları taştı." dedi.

Bir başka çalışan Serdar Kırçak ise, "İçinde bulunduğumuz bu süreçte bize verilen sözlerin ve garantilerin hiç biri yapılmadı. Bu kadar insanın birlik ve beraberliği aslında bunun gayreti ve üzerinedir. Bize verilen sözlerde, 4 yıllık sözleşmemizin yapılmaması ve mahkeme süreçlerimizin devam etmesinden dolayı bütün vaatler verildi. Ama bir gecede genel başkanın buraya gelip imza atmasıyla sendika burada ki insanların tamamının güvenini kaybetmiştir. Biz kendimizi satılmış hissediyoruz ama asıl satılmış kendileridir. Namus ve şeref sözü veren insanlar bugün şuan dışarı çıkıp bizim yüzümüze bakamıyorlar. Bu süreçte bizim yapabileceğimiz tek şey ya bu sözleşmeyi tamamen iptal edip imza bedelini Büyükşehir'e ödeyip bizim istediğimiz gibi yeni bir sözleşme yaparlar. Yoksa bunun dışında hiçbir şekilde bir üyesi kalmaz" ifadelerini kullandı.