Belediye Başkanvekili Şadırvan'da Kadınları Ziyaret Etti

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi katkılarıyla Şadırvan bahçesinde pazar kuran kadınları ziyaret etti. Kadınları dinleyen ve talep ve görüşlerini alan Başkanvekili Subaşı, Bilecik Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmalarda yer aldığını ve destek verdiğini belirtti.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi katkılarıyla Şadırvan bahçesinde pazar kuran kadınları ziyaret etti.

Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi tarafından kurulan pazar alanındaki kadınları ziyaret eden Başkanvekili Subaşı, kadınları dinledi, talep ve görüşlerini aldı.

Bilecik Belediyesi'nin her alanda kadınlara yönelik çalışmalarda yer aldığını ve destek verdiğini hatırlatan Başkanvekili Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kadın üretiyor, ürettikçe güçleniyor. Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesinin Şadırvan'da düzenlediği Üretici Kadın Pazarı'nı ve bölgedeki esnafımızı ziyaret ettim. Birbirinden güzel el emeği ürünleri görmek ve almak için vatandaşlarımızı pazarımıza bekliyoruz" dedi.

Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı daha sonra çevrede bulunan esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.