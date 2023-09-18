Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı ZBEÜ Rektörünü ziyaret etti

Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları da yer aldı.

Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ı makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu da yer aldı. Ziyaretten memnun olduğunu dile getiren Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK