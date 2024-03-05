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Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal

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Adalet Partisi Bayraklı Belediye Başkan adayı Av. Buse Nur Taşkıran, "Arada kalma, yanımda kal" sloganıyla kararsız seçmene seslendi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran seçim sloganıyla ilgili "Albüm kapağı zannettim" şeklinde yorumlar yapıldı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken adaylar da seçmenleri ikna edebilmek için ilginç yollara başvuruyor. Bunlardan biri de Adalet Partisi Bayraklı Belediye Başkan Adayı Av. Buse Nur Taşkıran oldu.

Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal

"ARADA KALMA, YANIMDA KAL"

Buse Nur Taşkıran, seçimde kararsız seçmeni gözüne kestirerek, ilçe geneline astığı pankart ve ayaklı panolara "Arada kalma, yanımda kal" sloganını tercih etti.

Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal

İlginç sloganı ve seçim afişiyle adından söz ettiren Taşkıran, 14 Mayıs seçimlerinde de Ata İttifakı bünyesinde seçime giren Adalet Partisi'nden Manisa milletvekili adayı olmuştu.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Seçim sloganıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şunlar; "O nasıl bir seçim düşündürücü", "Seçmene tanga muamelesi", "Soy ismin hakkını vermiş", "Yanı çok kalabalık olacak sanırım", "Evlilik teklifi gibi olmuş", "Hanım uyuz olur gelemem", "Kadın memleketi çok iyi çözmüş."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (4)

sade vatandaş:

daha çok seçim bölgesindeki gençlere hitap eden bir afiş olmuş

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R.F.T. Recep Fatih Tezol:

Yaşlılarında ilgisini çekebilir geniş düşünülmüş bir mesaj

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nogay mirza:

herkesi yanına al ben arada kalırım

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haksız mıyım:

seçim afişi değil de gazino afişi olmuş... abla bence kulvar değiştirsin. orada daha çok ekmek yer:))

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