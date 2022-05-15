Belediye Bandırmalıları uçuruyor - Haberler

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meydanda gerçekleştirdiği simülatör etkinliği ile çocuk, genç, yaşlı herkesi uçuruyor.

Bandırma Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Turkish Aero iş birliğiyle meydana kurulan ve 19 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek etkinlikte Bandırmalılar gökyüzüne kanat açacak. Etkinlik hakkında Belediye yetkililerince verilen bilgide, " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Turkish Aero iş birliğiyle gökyüzüne kanat açıyoruz. Bandırma Cumhuriyet Meydan'ında 15-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında, 11: 30 ile 19: 30 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Taarruz Helikopteri, F-16, Cessna 172 ve VR-Jet simülatörleri Bandırmalıları bekliyor. Bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyoruz." denildi.

Etkinliğin ilk gününde simülatör ile uçmak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika