Belediye Bandırmalıları uçuruyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Bandırmalıları uçuruyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Belediye Bandırmalıları uçuruyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meydanda gerçekleştirdiği simülatör etkinliği ile çocuk, genç, yaşlı herkesi uçuruyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde meydanda gerçekleştirdiği simülatör etkinliği ile çocuk, genç, yaşlı herkesi uçuruyor.

Bandırma Belediyesi Sosyal ve Kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Turkish Aero iş birliğiyle meydana kurulan ve 19 Mayıs Perşembe gününe kadar devam edecek etkinlikte Bandırmalılar gökyüzüne kanat açacak. Etkinlik hakkında Belediye yetkililerince verilen bilgide, " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Turkish Aero iş birliğiyle gökyüzüne kanat açıyoruz. Bandırma Cumhuriyet Meydan'ında 15-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında, 11: 30 ile 19: 30 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Taarruz Helikopteri, F-16, Cessna 172 ve VR-Jet simülatörleri Bandırmalıları bekliyor. Bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyoruz." denildi.

Etkinliğin ilk gününde simülatör ile uçmak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, gençlik, Mayıs, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title