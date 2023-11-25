Belçika ve İspanya Başbakanları İsrail tarafından eleştirildi

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamaları, İsrail tarafından şiddetli biçimde eleştirilmiş ve 'terörizme destek vermekle' suçlanmıştı. de Croo, bugün Netanyahu'ya seslenerek 'Gazze'deki çatışmalarla ilgili Refah kapısında söylediğim sözleri okuyunuz, Başbakan Netanyahu. Bu konunun arkasındayım; daha fazla sivil kaybı olmasın' dedi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Refah Sınır Kapısı'ndaki açıklamaları, İsrail tarafından şiddetli biçimde eleştirilmiş ve 'terörizme destek vermekle' suçlanmıştı. de Croo, bugün Netanyahu'ya seslenerek " Gazze'deki çatışmalarla ilgili Refah kapısında söylediğim sözleri okuyunuz, Başbakan Netanyahu. Bu konunun arkasındayım; daha fazla sivil kaybı olmasın" dedi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki günlük İsrail ve Mısır ziyaretinden ardından dün Refah Sınır Kapısı'na giderek burada, 'sivillerin öldürülmesine' son verilmesini ve kalıcı ateşkes yapılmasını istedi. Ancak de Croo ve Sanchez'in sözleri, hem Netanyahu hem de İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen tarafından şiddetli biçimde eleştirildi ve iki lider 'terörizme destek vermekle' suçlandı. Yerel basında İspanya ve Belçika'nın İsrail'deki büyükelçilerinin İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.

Belçika Başbakanı de Croo, bugün Netanyahu'ya cevap vererek "Gazze'deki çatışmalarla ilgili Refah kapısında söylediğim sözleri okuyunuz, Başbakan Netanyahu. Bu konunun arkasındayım; daha fazla sivil kaybı olmasın" dedi.