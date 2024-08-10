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Belçika ve Fransa İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısını Kınadı

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Belçika ve Fransa Dışişleri Bakanlıkları, İsrail'in Gazze'deki sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, " Gazze'de en az 100 yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı "en sert şekilde" kınadı.

İsrail'in sabah namazı sırasında Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu'na düzenlediği ve 100'den fazla sivilin öldüğü saldırıya Avrupa ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de en az 100 yerinden edilmiş kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu savaş derhal sona ermelidir. Sivil altyapıyı hedef almak uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bakan Lahbib, ayrıca Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile görüştüğünü belirterek, "Orta Doğu'daki gerilimin tırmanmasını önlemek ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmaya kalıcı siyasi bir çözüm bulmak için yürütülen arabuluculuk çabaları" hakkında fikir alışverişi yaptıklarını aktardı. Lahbib, "Gazze'de gerilimi azaltmaya ve bir ateşkes anlaşmasına bağlıyız" dedi.

" İsrail, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir"

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail saldırısının en ser şekilde kınandığı vurgulandı. Açıklamada, "Haftalardır okul binaları defalarca hedef alındı ve kabul edilemez sayıda sivil kayıp yaşandı. İsrail, uluslararası insancıl hukuka saygı göstermelidir" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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