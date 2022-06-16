Belçika Savunma Bakanı Dedonder: "Ukrayna'ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik" - Haberler

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Belçika Savunma Bakanı Dedonder: "Ukrayna'ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Belçika Savunma Bakanı Dedonder: 'Ukrayna'ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik'

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik" dedi.

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptığı açıklamada, " Ukrayna'ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa değinen ve Belçika'nın Ukrayna'ya desteğinden bahseden Dedonder, "Ukrayna'ya gönderebileceğimiz silah stokunun sonuna geldik. Buna rağmen Ukrayna'ya askeri yardımlarımızı nasıl sürdürebileceğimizi analiz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Ukrayna'nın değişkenlik gösteren birçok silah talebi olduğunun altını çizen Dedonder, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne FN Herstal tarafından üretilen 5 bin FNC otomatik silah, 200 LAW tanksavar silah, M72 hafif tanksavar silah, gece görüş sistemleri ile 3 bin 800 ton yakıt ve koruyucu ekipman teslim edildi. Yetersiz stoklar dahilinde elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

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