Belçika polisi, Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında iki milletvekilinin ofislerinde arama yaptı

Belçika polisi, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında şüpheliler arasında yer alan iki AP milletvekilinin parlamentodaki ofislerinde arama yaptı. Görgü tanıkları, aramaların AP'nin İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ile Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın ofislerinde yapıldığını söyledi.

Belçika polisi, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında şüpheliler arasında yer alan iki AP milletvekilinin parlamentodaki ofislerinde arama yaptı.

Görgü tanıkları, aramaların AP'nin İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ile Belçikalı milletvekili Marc Tarabella'nın ofislerinde yapıldığını söyledi.

Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü Eric Van Duyse de Brüksel'deki parlamento binasının 15'inci katında bulunan ofislerde çok sayıda polisin arama yaptığını doğruladı.

Cozzolino ve Tarabella, Aralık 2022'den beri yürütülen soruşturmada şüpheliler arasında yer alıyor, Katar ve Fas lehine AP'deki siyasi kararları etkileme karşılığında rüşvet almakla suçlanıyordu. Adı geçen ülkeler iddiaları reddetmişti.

Belçika polisi, daha önce Tarabella'yı gözaltına almış, bir süre cezaevinde ve ev hapsinde kalan Belçikalı milletvekili, daha sonra koşullu olarak serbest bırakılmıştı. Ofisi mühürlenen Tarabella, serbest kaldıktan sonra parlamentoda çalışmalarına başlamış, ofisi de açılmıştı.

Cozzolino ise Belçika makamlarının talebi üzerine ülkesi İtalya'dayken gözaltına alınmıştı. Ev hapsinde tutulan İtalyan milletvekili, Belçika'ya iadesi için yapılan başvuruya itiraz etmişti. Cozzolino'nun daha önce mühürlenen ofisi, son aramadan sonra yeniden mühürle kapatıldı. Cozzolino hala İtalya'da bulunuyor.

Belçika makamlarının geçen yıl sonunda başlattığı soruşturmada, Tarabella ve Cozzolino'nun dışında AP'nin o zamanki başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan milletvekili Pier Antionio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı ve AP çalışanı Francesco Giorgi ile hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.

O dönem bazı şüphelilerin evleri ve işyerlerindeki aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro ele geçirilmişti.

Rüşvet çarkının liderinin Panzeri olduğu belirtilmiş, Panzeri polisle işbirliği yaparak itirafçı olmuştu. Belçika'da soruşturmada gözaltına alınanların tamamı şartlı tahliye edilmişti.