Belçika Parlamentosu Hamas'ın saldırılarıyla ilgili videoyu izletmeyi reddetti

Belçika Federal Parlamentosunun Temsilciler Meclisi Başkanı Eliane Tillieux, İsrail'in gönderdiği Hamas'ın saldırılarıyla ilgili videoyu izletmeyi reddetti. Tillieux, videoyu izletmeyi 'eğer bunları göstereceksek denge gütmek uğruna Gazze'deki katliama ilişkin görüntüleri de izletmemiz gerek.' diyerek açıkladı.

Belçika'da Federal Parlamentonun Temsilciler Meclisi Başkanı Eliane Tillieux, İsrail'in gönderdiği "Hamas'ın saldırılarıyla ilgili videoyu" izletmeyi "O halde Gazze'deki katliamları da göstermek gerekli." diyerek geri çevirdi.

Belçika basınındaki haberlere göre, Tillieux, parlamentoda düzenlenen kapalı oturumda siyasi parti temsilcilerine, "Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılara" ilişkin İsrail'in Brüksel Büyükelçisi tarafından kendisine video iletildiğini aktardı.

Tillieux, videoyu izletmeyi "eğer bunları göstereceksek denge gütmek uğruna Gazze'deki katliama ilişkin görüntüleri de izletmemiz gerek." diyerek reddettiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de X üzerinden Tillieux'a, "Kararınızla Belçika Parlamentosu, 'Hamas'ın işlediği savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları' görmezden geliyor." sözleriyle tepki gösterdi.

Geçen hafta, Federal Parlamentoya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesini içeren yasa tasarısı sunulmuş, sosyalist partiler de destek vermişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'sini çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.