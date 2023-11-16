Belçika, İsrail'i eleştiren tutumuyla AB'ye örnek oldu

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avrupa uzmanlarından Claudio Francavilla, Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunun aksine Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'i eleştirebilen Belçika'yı diğer üye ülkelere örnek göstererek, "yaptırımları ve hesap verebilirliği desteklemek için AB seviyesinde uzlaşıya ihtiyaç olmadığı" mesajını verdi.

Francavilla, HRW web sitesinde kaleme aldığı " Belçika, Gazze'ye güçlü mesaj göndermek için AB'nin zorluklarını aştı" başlıklı makalede, 27 AB üyesinin İsrail'in savaş suçlarını kınayan ve hesap verebilirlik çağrısında bulunan bir tutuma oybirliğiyle ulaşamadığını anımsattı.

"Ancak Belçika hükümeti, bireysel AB hükümetlerinin ilkelere bağlı kalarak, AB düzeyinde fikir birliği eksikliğinin arkasına saklanmamalarının mümkün olduğunu gösterdi." ifadelerini kullanan Francavilla, Belçika'da aralarında Başbakan Alexander de Croo, Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve Kalkınma Bakanı Caroline Gennez'in de bulunduğu hükümetin üst düzey isimlerinin İsrail'in hava saldırılarının yasallığını sorguladığına, Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmayı kınadığına ve sorumlulara yönelik yaptırımlar ile hesap verilmesi çağrısında bulunduğuna değindi.

Belçika'da dün, Federal Parlamentonun Temsilciler Meclisi Başkanı Eliane Tillieux, İsrail'in gönderdiği "Hamas'ın saldırılarıyla ilgili videoyu" izletmeyi "O halde Gazze'deki katliamları da göstermek gerekli." diyerek geri çevirmişti.

Geçen hafta da Federal Parlamentoya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesini içeren yasa tasarısı sunulmuş, sosyalist partiler de destek vermişti.

AB yönetimi ise İsrail'in Gazze'de 11 bini aşkın sivili öldürmesine rağmen hala ateşkes çağrısında bulunmak konusunda dahi uzlaşma sağlayamadı.