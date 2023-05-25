Belçika'da kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Belçika'da kullanılan oylar, Türkiye'ye götürülmesi için Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Belçika'da kullanılan oylar, Türkiye'ye götürülmesi için Almanya'nın Köln kentine gönderildi.

Belçika'da başkent Brüksel, Anvers ve Hasselt kentlerinde kurulan sandıklarda kullanılan oylar, dün gece oy kullanma işleminin bitmesinin ardından bugün Dışişleri Bakanlığının diplomatik torbaları içinde araçlara yüklenerek Köln'e sevk edildi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Umut Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Köln'e gelen uçağın, oy pusulalarının bulunduğu torbaları Türkiye'ye taşıyacağını söyledi.

Deniz, "Belçika'da yerleşik vatandaşlarımıza da demokratik haklarını kullanarak ülkemizde süreçlere katkıda bulundukları için ayrıca şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Seçimin ikinci turuna katılımın kendilerini çok memnun ettiğini vurgulayan Deniz, "Birinci tura kıyasla vatandaşlarımızın sandığa katılım oranını artırdıklarını gördük. Rakamlar kesin olmamakla beraber katılımın yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Belçika'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için 20-24 Mayıs'ta oy kullanıldı.