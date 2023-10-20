Belçika Başbakanı Filistin toplumunun temsilcileriyle görüştü

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Filistin toplumunun temsilcileriyle bölgedeki durumu ele almak amacıyla bir toplantı düzenledi. İsrail-Filistin çatışmasının olası yansımalarını değerlendiren De Croo, şiddeti kınadığını ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkedeki Filistin toplumunun temsilcileriyle bölgedeki durumu görüştü.

De Croo, İsrail-Filistin çatışmasının Belçika'ya olası yansımalarını ele almak amacıyla, Filistin toplumunun temsilcilerini makamında ağırladı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Annelies Verlinden ve Eşit Fırsatlardan Sorumlu Devlet Bakanı Marie-Coline Leroy da katıldı.

De Croo, toplantının başında yaptığı açıklamada, "Amacım sizleri dinlemek. İsrail ve Filistin'deki şiddeti kınıyoruz. Siviller mümkün olduğunca korunmalıdır. Umarım insani yardımlar ulaştırılabilir ve iki taraf birbiriyle konuşarak barış içinde yaşayabilir." diye konuştu.

Belçika Başbakanı, 12 Ekim'de de Yahudi toplumun temsilcilerini kabul etmişti.