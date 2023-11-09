Belçika Başbakan Yardımcısı: İsrail için yaptırım uygulama zamanı
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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'in uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirterek, 'İsrail için yaptırım uygulama zamanı' dedi.
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter, İsrail'in uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirterek, "İsrail için yaptırım uygulama zamanı" dedi.
Belçika Başbakan Yardımcısı Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İsrail'e karşı yaptırımların zamanı geldi. Yapılan bomba yağmuru insanlık dışıdır. Gazze'de savaş suçları işlenirken, İsrail uluslararası ateşkes taleplerini görmezden geliyor. Federal hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika