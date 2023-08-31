Belçika Başbakan Yardımcısı: Esrar Satışı Yasaklanmalı

Belçika Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Dermagne, ülkede esrar satışına yönelik yasağın sonlandırılması ve satışın düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Dermagne, esrarın meşru hale getirilmesi ve satışının düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Belçika Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Dermagne, ülkede esrar satışına yönelik yasağın sonlandırılması ve satışın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Belçika'nın L'avenir gazetesine konuşan Dermagne, uyuşturucu madde esrar konusunda bir reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dermagne, "Belçika'da esrarın meşru hale getirilmesini düşünmeliyiz. Esrar kullanımı veya satışı nedeniyle insanlara dava açmak, tutuklamak, ceza vermek artık anlamsız. Son olarak Almanya'da olduğu gibi esrarı yasallaştırmalıyız ve satışını düzenlemeliyiz." dedi.

Belçika'ya komşu ülkeler Almanya, Hollanda ve Lüksemburg'da esrar tüketimi ve satışının yasak olmaktan çıkarıldığını hatırlatan Dermagne, önerisini şöyle savundu:

"Yargımızı ve polis kuvvetlerimizi esrar için kullanmamızın artık anlamı yok. Daha ciddi ve toplum hayatına çok daha büyük etkileri olan suç şekilleri var. Polis ve yargımızı zararlı davranışları engellemek için kullanmaya odaklanalım."

Dermagne, sadece esrar satışının değil, üretiminin de devlet tarafından düzenlenmesi gerektiğini, bu sayede devletin gelir elde edebileceğini, bu gelirin polis ve yargı makamları için kullanılabileceğini ifade etti.

Son olarak Almanya'da Bakanlar Kurulu, esrar kullanımının sınırlı yasallaşması konusunda Sağlık Bakanlığının hazırladığı yasa tasarısını 16 Ağustos'ta onaylamıştı.

Lüksemburg'da da haziran ayında esrarın evlerde sınırlı üretimi ve tüketimi yasal hale getirilmişti.

Hollanda'da da bazı mağazalarda esrarın kişisel kullanım için sınırlı satışı uzun yıllardır serbest olarak devam ediyor.