Belarus'ta terör suçlarına idam cezası - Haberler

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Belarus'ta terör suçlarına idam cezası

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Belarus'ta terör suçlarına idam cezası

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, terör eylemlerinin idam ile cezalandırılmasını öngören değişikliği onayladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, terör eylemlerinin idam ile cezalandırılmasını öngören değişikliği onayladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ceza kanununda yapılan değişikliği onaylayarak, terör suçlarına karışan kişilere idam cezası verilebileceğine karar verdi. Ülkede hali hazırda, can kaybına neden olan terör faaliyetlerinde, vahşi ve toplu cinayetlerde idam cezası uygulanırken, bu çerçevenin genişletilmesi istendi. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Belarus parlamentosundan karara destek geldi. Yeni kurallar, resmi olarak yayınlanmalarının ardından 10 gün içinde yürürlüğe girecek. - MİNSK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Aleksandr Lukaşenko, İdam Cezası, Belarus, Terör, Politika, Haberler

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