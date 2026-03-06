Haberler

Bekayi: "Saldırılarda bir başka ilkokul daha hedef alındı"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'daki bir ilkokulun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıklayarak, saldırı sonrası okul binasında meydana gelen hasarı gösteren görüntüler paylaştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da Nilüfer Meydanı'ndaki Şehit Hamedani İlkokulu'nun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bekayi, saldırı sonrası okul binasında meydana gelen hasarı gösteren bir görüntü paylaşarak, "ABD yönetimi İran halkına nasıl yardım ediyor? Bu da ABD ve İsrailli saldırganlar tarafından hedef alınan bir başka ilkokul" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in 2 Mart'ta Tahran'daki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

