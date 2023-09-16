Beijing'de Dünya Su Kongresi Sonlandı

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet Özerk İli'nin Maqu ilçesindeki Sarı Nehir manzarası görülüyor, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Xin/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Beijing'de düzenlenen 18. Dünya Su Kongresi'nin kapanış töreninde Beijing Deklarasyonu açıklandı. Cuma günü yayımlanan deklarasyonda su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması, su yönetimi deneyimlerinin paylaşılması ve suya ilişkin sorunların işbirliğine dayalı şekilde ele alınması çağrısı yapıldı.

Kongrede bu bağlamda ulusal politika ve planlamalar, teknolojik inovasyon, bilgi paylaşımı, yatırım ve kamuoyu katılımı vurgulandı.

Su kaynaklarının korunması ve bu kaynaklardan makul şekilde yararlanmanın, tüm ülkelerin ve dünyadaki tüm sakinlerin ortak yükümlülük ve hakkı olduğu belirtilen Kongrede, tüm kuruluş, işletme ve ülkelerin yetenekleri dahilinde suyun korunması, rasyonel gelişimi ve etkin kullanımı konusunda çaba göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Dünya Su Kongresi, su konusunda tüm dünyadaki politika yapıcılar, araştırmacılar ve politika uygulayıcıları bir araya getiren en büyük etkinlik olarak öne çıkıyor. Çin'in ilk kez ev sahipliği yaptığı beş günlük kongre, "Herkes için Su: İnsanlar ve Doğa Arasındaki Uyum" temasıyla düzenlendi.