Beijing 2022'ye Üstün Katkıda Bulunanlar Onurlandırıldı - Haberler

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Beijing 2022'ye Üstün Katkıda Bulunanlar Onurlandırıldı

Xinhua - Politika
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Beijing 2022'ye Üstün Katkıda Bulunanlar Onurlandırıldı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'na ve Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'na üstün katkıda bulunanları onurlandırmak için Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir toplantı düzenlendi, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'na ve Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'na üstün katkıda bulunanları onurlandırmak için Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir toplantı düzenlendi, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Xinhua / Politika

Paralimpik Kış Oyunları, Kış Olimpiyatları, Nisan, Pekin, Politika, Haberler

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