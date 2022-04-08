Beijing 2022'ye Üstün Katkıda Bulunanlar Onurlandırıldı

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Beijing 2022 Kış Olimpiyatları'na ve Beijing 2022 Paralimpik Kış Oyunları'na üstün katkıda bulunanları onurlandırmak için Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir toplantı düzenlendi, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)

Xinhua / Politika