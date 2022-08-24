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Bedelliler dernekleşti

Politika Haberleri

Bedelliler dernekleşti

Sivas'ın kadim topluluklarından olan Bedelliler bir dernek çatısı altında toplandı.

Sivas'ın kadim topluluklarından olan Bedelliler bir dernek çatısı altında toplandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Bedel Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ilk genel kurul toplantısını geçtiğimiz günlerde köy okulu salonunda gerçekleştirdi. Köy sakinlerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu belirlendi. Toplantıda kurulan dernek ile köy sakinleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttırılarak köyün sahip olduğu kadim kültürün yaşatılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yapılan genel kurul ile dernek başkanlığına Baler Fidan getirilirken yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Adem Yaman, Abdulgazi Ayaz, Doğan Kehçi, Mehmet Almacı, Tanju Kavaklı ve Zeynel Acar. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yıldızeli Sivas Politika Haberler

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