Becirovic: NATO, Bosna Hersek'i Koruma Hazırlığında Olmalı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmede, "NATO ve devlet kurumları, Bosna Hersek'i korumaya hazır olmalı" dedi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında Becirovic, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti entitesi yönetiminin barışı, ülkenin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden tehlikeli hamleler yaptığını ve NATO'nun ve devlet kurumlarının Bosna Hersek'i korumaya hazır olması gerektiğini söyledi" denildi. Açıklamada, "Becirovic ayrıca Sırbistan yönetiminin 'Büyük Sırbistan' projesini yeniden canlandırmak amacıyla Bosna Hersek ve bölgedeki diğer devletlerin iç işlerine agresif bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre Becirovic, NATO Genel Sekreteri Rutte'ye bu durumun geçtiğimiz yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kabul edilen sözde Tüm Sırplar Meclisi Deklarasyonu ile teyit edildiğini ve bu deklarasyonun amacının uluslararası alanda tanınmış olan Bosna Hersek devletini yok etmek ve Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesini Sırbistan topraklarına katmak olduğunu söyledi. Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyesi Becirovic, görüşmede Bosna Hersek'te barış ve güvenliğin bozulmasını önlemek amacıyla NATO'nun proaktif bir şekilde hareket etmesini ve caydırıcı tedbirler almasını desteklediğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise Bosna Hersek'le iş birliğinin dinamizm kazanmasının önemini ifade ederek bu ülkenin Avrupa-Atlantik entegrasyon sürecine tam destek vermeye devam edileceğini belirtti. Rutte ayrıca NATO'nun Bosna Hersek'in bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan kesin desteğini dile getirdi.

Bosna'daki gerginlik

Becirovic-Rutte görüşmesindeki açıklamalar, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in Bosna Hersek'in ikinci en büyük şehri ve Sırp Cumhuriyeti entitesinin idari merkezi konumundaki Banja Luka kentinde 13 Şubat'ta Sırbistan'ın milli günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada ayrılıkçı çıkışlarını tekrarlamasının ardından geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de katıldığı programdaki konuşmasında Dodik, "Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek'in içinde esir ve hapsedilmiş durumdadır. Biliyorum bunları duymak çoğu kişinin hoşuna gitmiyor ama Sırp Cumhuriyeti, Bosna Hersek'e karşı kendi bağımsızlık sürecini yürütmek zorundadır, çünkü Bosna Hersek içinde sonumuz iyi olmayacak" demişti. Tepki çeken açıklamasında Bosna Hersek'ten ayrılma tehdidini yineleyen Dodik, Bosna Hersek'teki Sırp halkının bağımsızlık sürecini başlatmak için doğru anı seçeceğini söylemişti. - SARAYBOSNA