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BDT Ülkelerinin İstihbarat ve Milli Güvenlik Kurumları Başkanları Bakü'de Buluştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin istihbarat ve milli güvenlikten sorumlu kurumlarının başkanları bir araya geldi. Toplantıda, güvenlik ve jeopolitik değişiklikler, terörizm ve organize suçlar gibi konular ele alındı.