BDT Ülkelerinin İstihbarat ve Milli Güvenlik Kurumları Başkanları Bakü'de Buluştu
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin istihbarat ve milli güvenlikten sorumlu kurumlarının başkanları bir araya geldi. Toplantıda, güvenlik ve jeopolitik değişiklikler, terörizm ve organize suçlar gibi konular ele alındı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bağımsız Devletler Topluluğuna (BDT) üye ülkelerin istihbarat ve milli güvenlikten sorumlu kurumlarının başkanları bir araya geldi.
Toplantıya Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev, Azerbaycan Dış İstihbarat Servisi Başkanı Orhan Sultanov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı İvan Tertel, Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Yermek Sagimbayev, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı, Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Abdusalom Azizov, Tacikistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov ve BDT Antiterör Merkezi Başkanı Yevgeniy Sısoyev katıldı.
Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamaya göre Nağıyev, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yasa dışı Ermeni güçlere yönelik düzenlenen antiterör operasyonu hususunda katılımcıları bilgilendirdi.
Dünyada güvenlik ve jeopolitik açıdan birtakım köklü değişikliklerin yaşandığını, bazı ülkelerde yeni çatışma merkezlerinin ortaya çıktığını, uluslararası terörizmin, ulusötesi organize suçların, dini aşırıcılığın, yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığının arttığını bildiren Nağıyev, söz konusu olumsuz belirtilere karşı ortak mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.
BDT coğrafyasında istikrarsızlaştırmayı amaçlayan yıkıcı faaliyetlere karşı çabaların birleştirilmesi hususunda konuşmaların ve müzakerelerin yapıldığı toplantı sonrasında birtakım belgeler imzalandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BDT'ye üye ülkelerin istihbarat ve milli güvenlikten sorumlu kurumlarının başkanlarını kabul etti.