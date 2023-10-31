BBP Sivas İl Başkanlığı Filistin'e Destek Mitingi Düzenleyecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sivas'ta Filistin'e destek mitingi düzenleyecek.

Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, İl Başkan Yardımcısı Şerafettin Çiçek ve İl Sekreteri Turan Bütün İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bir süre sohbetin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Polat, Filistin'e destek olmak maksadıyla BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılımıyla kent meydanında bir miting düzenleyeceklerini söyledi.

"Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı meydandan Filistin'e destek diye haykıracağız"

Polat, mitinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katılacağını ifade ederek, " Mitingimiz önümüzdeki Pazar günü saat 15.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. Mitinge Sayın Genel Başkan'ımız Mustafa Destici katılacak. Çevre illerden de vatandaşlarımız katılacak. Mitingin konusu hür ve bağımsız Filistin'e destek olmak. İsrail'i protesto etmek. İsrail'in Gazze toprakların da adeta bir soykırım yapmasını protesto için Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı meydandan Filistin'e destek diye haykıracağız. Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa bütün İslam coğrafyasının Müslüman coğrafyasının kanayan yarası. Bütün siyasi partileri STK'ları, Sivaslı hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı mitingimize davet ediyoruz" dedi. - SİVAS