BBP'nin birinci sıradaki adayı 14 Nisan'da belli olacak

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan BBP'nin Kocaeli'deki 13 kişilik aday listesi belli olurken, birinci sıradaki adayın ise 14 Nisan'da belirleneceği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan BBP'nin Kocaeli'deki 13 kişilik aday listesi belli olurken, birinci sıradaki adayın ise 14 Nisan'da belirleneceği bildirildi.

Tarihi seçimlere 35 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 14 Mayıs genel seçimleri için hazırladığı aday listesi de belli oldu. Birinci sıra adayını 14 Nisan'da belirleyecek olan Büyük Birlik Partisi'nin duyurduğu listede Ömer Gökhan Aladağ, Şerafettin Akdemir, Serkan Koç, Murat Sarı, Samet Çetin, Sadullah Kılıç, Mehmet Batıkan Akballı, Arif Emre Duman, Aysun Demirel, Halil Atık, Fatma Banu Kayraldağ, Timur Acar ve Emre Berk Seymen yer aldı. - KOCAELİ