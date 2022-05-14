BBP'nin Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı - Haberler

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez'de düzenlenen toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, seçim çalışmaları kapsamında yaz döneminde çalışma yürütülecek illerde Divan ve MKYK üyeleri arasından görevlendirmeler yapılması kararlaştırıldı.

Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nın 21 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yapılmasına karar verildiği belirtilen bildiride, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen ceza ve Yargıtay'ın onama kararı ile ilgili Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldığı, verilen cezaların tamamen hukuki nitelikte olduğunun vurgulandığı aktarıldı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yerinde ve zamanında yapıldığı vurgulanan bildiride, "İsveç ve Finlandiya'nın bugüne kadar PKK terör örgütüne destekleri sebebiyle NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin belli şartları, müzakere ve kabulleri noktasındaki tavrı, 1980'de Yunanistan örneğinde olduğu gibi bir hataya düşülmeyeceğinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmış olması, gayet yerinde ve zamanında yapılmış bir duruştur." ifadelerine yer verildi.

Yüksek enflasyon ve buna bağlı olarak meydana gelen hayat pahalılığı ile mücadele konusunda partinin ekonomik kurulu tarafından yapılan çalışmaların gözden geçirildiği hatırlatılan bildiride, BBP tarafından yaptırılan seçmen tercihlerine ilişkin kamuoyu araştırmaları üzerinde istişareler yapıldığı ve yol haritası belirlendiği kaydedildi.