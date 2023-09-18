BBP Lideri Mustafa Destici, Türkiye'nin AB Giriş Sürecini Değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosunun (AP) "2022 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Hükümetimiz, derhal Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilip, bu şartlarda Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecini önce askıya alıp bir değişiklik olmazsa sonlandıracağını açıklamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, AP'nin geçen günlerde yayımladığı "2022 Türkiye Raporu"yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Hükümetimiz, derhal Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilip, bu şartlarda AB'ye giriş sürecini önce askıya alıp bir değişiklik olmazsa sonlandıracağını açıklamalıdır." ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:

"Eğer bir 64 sene daha yerine getirilmeyen taahhüt ve söylemlerle oyalanmak istemiyorsak ülkemizin demografik yapısının bozulması başta olmak üzere sapkın ve bölücü faaliyetleri birçok kaynak ile fonlayan AB'ye girmek için çabalamamızın en büyük zararı yüce Türk milletine olacaktır. Geri Kabul Anlaşması'ndan çekildikten sonra ise Türkiye, batı sınırlarını sığınmacı geçişleri için açmalıdır. AB ve AP'nin Türkiye'ye yönelik bu peşin hükümlü, ön yargılı, adil olmayan tutumlarının ardından AB'ye Türkiye'nin birlik sınırlarının bekçisi olmadığı hatırlatılmalı ve artık bu konuda işbirliği yapılmayacağı bildirilmelidir."