BBP Lideri Destici, TÜSİAD'ı eleştirdi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, pandemi ile birlikte dünyada hayat pahallığı ve yüksek enflasyonla mücadele edildiğini, ancak bazı kesimin bundan etkilenmediğini belirterek, "Geliri çok yüksek olan TÜSİAD'çılar gibi grupların olduğu bir kesim var. Elbette ki bunlar bu süreçten de etkilenmiyorlar. Hatta bu süreçte de zenginliklerine zenginlik katarak, paralarına para katarak, yaşamaya devam ediyor ve hayatlarını devam ettiriyorlar" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. 2 gün boyunca Van'da kalacak olan Destici ziyaretinin ilk gününde Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Konferans Salonu'nda 'Van Buluşması' programına katıldı. Programa partililerin yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da katıldı. Programda konuşan Destici, pandemi ile birlikte bir hayat pahallığı ve yüksek enflasyonla dünya ile birlikte ülkemizinde karşı karşıya kaldığını söyledi. Destici, "Bununla birlikte mücadelemiz devam ediyor. ve İnşallah diğer zorlukları nasıl yeniyorsak, daha önce yaşanan krizlerden bu millet nasıl düzlüğe çıkmışsa, inşallah bunu da yine el birliği, güç birliği yaparak yenecek ve milletimizi elbette ki yine hep birlikte refaha, zenginliğe ve adil bir paylaşıma kavuşturacağız" dedi.