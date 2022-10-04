BBP Lideri Destici: "Türkiye'nin ekonomik anlamda zorda kalmasının sebebi de vatan hainleri ve onların destekçileridir" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehitlerimizin kanının vebali nasıl PKK'lılarda ve onları destekleyen HDP başta olmak üzere siyasi yapılardaysa,...

BBP Lideri Destici: " Türkiye'nin ekonomik anlamda zorda kalmasının sebebi de vatan hainleri ve onların destekçileridir"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehitlerimizin kanının vebali nasıl Pkk'lılarda ve onları destekleyen HDP başta olmak üzere siyasi yapılardaysa, işte Türkiye'nin Türk milletinin ekonomik anlamda zorda kalmasının geride kalmasının sebebi de bu vatan hainleri ve onların destekçileridir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Destici terörün sadece silahla zarar vermeye çalışmadığını belirterek, "İşte bu şerefsizlerin Türkiye'ye, Türk Milletine verdiği zararın bir boyutu da bu. Eğer bugün bizim emeklimiz böyle düşük maaş alıyorsa, bizim kişi başı milli gelirimiz 20 bin dolarlara çıkmamışsa aynen şehitlerimizin kanının vebali nasıl Pkk'lılarda onları destekleyen HDP başta olmak üzere siyasi yapılardaysa, işte Türkiye'nin Türk milletinin ekonomik anlamda zorda kalmasının geride kalmasının sebebi de bu vatan hainleri ve onların destekçileridir" diye konuştu.

"Bir teröristi nasıl gazeteci olarak listene yazarsın"

Mersin'de Polis Evine yapılan saldırıyı da gündemine alan Destici, Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. CHP'nin açıkladığı gazeteciler raporundaki teröristlerin varlığına değinen Destici, "Sen listende yer verdiğin terörist kadın şu an da PKK kadrosunda mı, PKK kadrosunda. İster ölsün ister ölmesin senin gazeteci diye gazeteciler raporunda başta o kadın terörist olmak üzere pek çok terörist var. Sen önce bunun hesabını ver millete. Sen nasıl olurda bir teröristi PKK Terör Örgütü'nün bir mensubunu tutuklu gazeteci diye listene yazarsın ve bunlar için dışarı çıksınlar diye eylem yaparsın mecliste konuşursun, önerge verirsin ve Türkiye'yi de gazeteciler tutuklu diye Avrupa'ya şikayet edersin" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmuyorum"

Destici, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada 'baş örtüsü' ile ilgili kanun teklifi açıklamasına da değinerek, "28 Şubat'ta CHP'nin öncülüğünde baş örtülü kardeşlerimize yapılan zulümler aklıma geldi, ikna odaları aklıma geldi. ve bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı tweeti, söylediklerini samimi bulmasam da önemli buluyorum. Geçmişte gene CHP hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yönetimde olduğu, genel başkan olduğu ilk yılları da buna katabiliriz. Grup başkan vekili olduğu yıllarda biliyorsunuz baş örtüsü ile ilgili yasal ve anayasal düzenlemeleri iptali için anayasa mahkemesine götüren bir CHP vardı bunları unutmadık. Ben bunları tamamen bir siyasi manevra olarak değerlendiriyorum" dedi.