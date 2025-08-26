BBP Lideri Destici'den Malazgirt Zaferi Mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bugünkü bilimsel çalışmalar bize Malazgirt Zaferinin yüzyıllar öncesinde, Anadolu'da, Türklere ait yerleşimlerin var olduğunu gösteren veriler sunuyor. Anadolu, özellikle erken dönem Türk tarihiyle ilgili daha fazla çalışma yapmaya, bu alanlara daha çok emek ve kaynak ayırmaya ihtiyacımız var. İfade etmemiz gereken yalın gerçek şudur; 26 Ağustos 1071'de, Sultan Alparslan'ın komutasında kazandığımız Malazgirt Zaferi'yle, Anadolu toprakları, siyasi olarak da Türklerin hakimiyetine girdi ve bize yurt oldu. O tarihten itibaren, bugün yaşadığımız topraklar, tüm dünyada Türkiye, yani Türklerin Vatanı olarak adlandırıldı ve bu isimle tanındı. Bir başka gerçeğimiz ise Malazgirt'ten beri, sayısız işgal ve imha ve işgal girişimiyle karşı karşıya kalmamızdır. Çok zor günler yaşadık ama sonuçta hep kazandık, hep var olduk. Ülkemizi ve milletimizi hedef alan saldırılar, bazen işgal ordularıyla, bazen terör eylemleriyle, bazen darbe ve darbe girişimleriyle, bazen ekonomik, askeri, siyasi, itikadi baskılarla, bazen de milletimizin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bölme ve parçalama gayretleriyle gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor. Şartlar ne olursa olsun, kutsal saydığımız vatan topraklarında, var olmaya, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz. Türk Milleti, varlığına yönelen tehditleri, imkansızlıklar içindeyken bile tümüyle bertaraf edebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu, tarihin kaydedildiği günden beri sayısız örnekle gösterdi, göstermeye devam edecek. Bugün, ihtiyaca binaen milletimizin, ordumuzun terhis edildiği, silahlarının elinden alındığı günlerde bile, yedi düvele karşı yenilmediğini, dost ve düşman herkese yeniden hatırlatıyorum. Bu vesileyle, Anadolu'yu bize vatan yapan Malazgirt'ten, 23 Ağustos-13 Eylül 1921'de zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'ne ve yine 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'a, başta Sultan Alp Arslan, Gazi Mustafa Kemal ve onların silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyor; kahraman milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılını, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yılını, Büyük Taarruz'un başlangıcının 103'üncü yılını ve Malul Gaziler Haftamızı kutluyorum."