BBP Genel Başkanı Destici'den 15 Temmuz açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Destici, açıklamasında, "Devletin üç temel erkinden yasama, yürütme ve yargı, kararlarını millet adına alır, görevlerini millet adına yerine getirir. Kamu görevi yapan hiç kimse, devletin otoritesi dışında başka bir güce bağlılık gösteremez. Başımızın üzerinde taşıyacağımız, onu korumak için başımızı vermekte tereddüt etmeyeceğimiz bir kavram olarak, inşallah daima var olacaktır. Devleti korumak, milleti ve milletin değerlerini korumak anlamına gelmektedir. Türk milleti güçlü devlet geleneği sayesinde tarihin her döneminde ayakta kalmıştır ve devlet otoritesinin zayıfladığı dönemlerde ise büyük acılar yaşamıştır. Devletin en stratejik kurumlarına sızan bir topluluğun, milletin vergisiyle alınan uçakları, tankları milletin üzerine sürdüğünü, Meclis'e, Özel Harekata, Cumhurbaşkanlığına, emniyete bomba yağdıracak kadar akıllarını ve imanlarını yitirdiklerini gördük. Bu ihanete karşı en büyük güç yine millet olmuştu. Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturup millete silah çekenleri tarihin çöplüğüne gömmüştür" dedi.

'MİLLETİMİZ TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI AYNI KARARLILIKLA MÜCADELE ETMELİDİR'

Destici, devlet idaresinde hiçbir boşluğun kabul edilemeyeceğini, özellikle güvenlik kurumlarında gizli ya da açık örgütlü yapılanmalara asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu kabul edilemez ihmal, yaşadığımız ve kıyısından döndüğümüz felaketler göz önüne alındığında, devletimizin geleceği için çok açık bir ders olmalıdır. Bu saldırı, son olmayacaktır. Milletimiz tüm terör örgütlerine karşı aynı kararlılıkla mücadele etmelidir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi sokakta kuruldu. Bu birliktelik 15 Temmuz gecesi sokaklarda oluştu. Bu ittifaka bugün de yarın da ülkemiz ve milletimiz kadar Türk-İslam dünyası da ihtiyaç duymaktadır. Bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamanın tek yolu güçlü olmaktır. Bu da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamızla mümkündür. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.