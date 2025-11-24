BBP lideri Destici, Balıkesir Şehit Astsubay Cemil Erkek Ortaokulu'nu ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Balıkesir Şehit Astsubay Cemil Erkek Ortaokulu'nu ziyaret etti.

BBP lideri Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda Balıkesir Şehit Astsubay Cemil Erkek Ortaokulu'nu ziyaret eden Destici, öğretmenlerle bir araya geldi. Destici, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet edip, çiçek takdim etti. Destici, burada yaptığı konuşmada, "Kıymetli öğretmenlerimizle şehidimizin adını taşıyan güzel bir okulumuzda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duydum. Ben de bir öğretmen emeklisiyim. Bu mesleğin ne kadar kutsal, önemli, kıymetli bir meslek olduğunu biliyorum. Aynı zamanda mesleğimizin yine hem avantajlarını hem de dezavantajlarını biliyorum. Sizlerin hangi şartlarda belli zorlukları da aşarak görev yaptığınızı da biliyoruz. Bir ülkenin geleceğini öğretmenlerimiz inşa ediyor. Geleceğimiz, çocuklarımız, yavrularımız onları yetiştirenler sizlersiniz. Sizler bu ülkenin, milletin kıymetlilerisiniz, kıymetlimizsiniz. Teşekkür ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü tebrik ediyoruz. Öğretmenimiz mutlu olursa, iyi yetişmiş olursa, iyi imkanlar öğretmelerimize verilirse, Türkiye eğitimde ve gelişmede daha büyük başarılar yakalayacaktır. Eğitimde her şeyin başı öğretmendir, eğitimcidir. Bir meslektaşınız olarak bugün burada sizlerle bir arada olmak benim için de gurur ve kıvanç meselesidir" diye konuştu.