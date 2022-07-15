BBP'li Ayantaş "Serdar Acar'ın görevi sonlandırılmıştır" - Haberler

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BBP'li Ayantaş "Serdar Acar'ın görevi sonlandırılmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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BBP'li Ayantaş 'Serdar Acar'ın görevi sonlandırılmıştır'

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ayantaş, BBP Zonguldak İl Başkanı Serdar Acar'ın görevinin sonlandırıldığını, yeniden göreve iade edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ayantaş, BBP Zonguldak İl Başkanı Serdar Acar'ın görevinin sonlandırıldığını, yeniden göreve iade edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ayantaş, yazılı bir açıklama yaparak BBP Zonguldak İl Başkanı Serdar Acar'ın göreve halen devam ettiği iddialarının doğru olmadığını ifade etti. Ayantaş açıklamasında şunları dile getirdi: "Zonguldak Kamuoyunun Dikkatine, Zonguldak BBP İl Başkanı Serdar Acar'ın görevi sonlandırılmıştır. Serdar Acar görevden alınmasına rağmen partimizin adını kullanarak ve göreve hala devam ettiğini söyleyerek asılsız haberlere sebep olmaktadır. Kendisinin hala görevde olduğu veya göreve tekrar döneceği gibi haberlere kamuoyu tarafından itibar edilmemelidir. Partimizin seçeceği yeni il başkanı ile Zonguldak yoluna devam edecektir." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Serdar Acar Zonguldak Politika Haberler

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