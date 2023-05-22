Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
BBP Kocaeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

BBP Kocaeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Politika Haberleri

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Genel Başkan Mustafa Destici'nin talimatlarını teşkilatına ileterek 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Genel Başkan Mustafa Destici'nin talimatlarını teşkilatına ileterek 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler sonrasında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Küpçü, parti teşkilatına kendi kurmuş oldukları Alperen Ocakları Umuttepe Yerleşkesi Aşevinde yemek verdi. Programa Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Kaan Şengil, Alperen Ocakları İl Başkanı Cüneyt Engin, ilçe başkanları, vekil adayları ve teşkilat mensupları katıldı. Yemekte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin talimatlarını paylaşan Küpçü, "Önümüzdeki 28 Mayıs Seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için sahada var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Kocaeli Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title