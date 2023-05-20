BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya: 'Bir Oy Erdoğan'a, Bir Oy Büyük Birliğe'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. 'Bir Oy Erdoğan'a, Bir Oy Büyük Birliğe' diyerek sahaya indiklerini söyleyen Kaya, "Sokak sokak kapısını çalmadığımız esnaf bırakmadık. Büyük bir teveccüh var, fakat bunu oylara malesef yansıtamadık. Sahada olmaya devam edeceğiz. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vererek Türkiye genelinde yüzde 53 gibi bir oy ile kazanacağız" dedi.

Kaya, değerlendimesinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Birlik Partisi Keçiören Teşkilatı olarak sokak sokak kapısını çalmadığımız esnaf bırakmadık. Reklam ve saha çalışmalarımızda Genel Başkanımız Mustafa Destici beyefendilerin tensipleri ile 'Bir Oy Erdoğan'a, Bir Oy Büyük Birliğe' diyerek sahalara indik. Önceliğimiz mevcut cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda kazandırmak ve mecliste Büyük Birlik Partisini güçlü bir şekilde temsil edecek adaylarımızı seçtirmekti. Saha çalışmalarımızda şuna dikkat ettim ki Büyük Birlik Partisi'ne gerçekten büyük bir teveccüh var. Fakat bunu oylara malesef yansıtamadık. 'Güvenilir bir liman' olarak gördükleri Büyük Birlik Partisine oy vermesek bile siz bizdensiniz' diyen vatandaşlarımızla karşılaştık. Aslında bu söz herşeyi özetliyor. Genel başkanımız Mustafa Destici beyefendilerin mücadelesine Keçiören olarak layık olmaya çalıştık. Bölgede oylarımızı arttırmış olsak bile şahsi düşüncem bu davanın daha fazla vatandaşımız tarafından benimsenmesidir ve bunun için çalışacağız. Buradan sizlerin huzurunda söz veriyorum durmadan duraksamadan var gücümüzle sahalarda olmaya devam edeceğiz. 28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vererek Türkiye genelinde yüzde 53 gibi bir oy ile kazanacağız."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023