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BBP ilçe başkanı Murat Taribakan'dan sevgilisine film gibi jest

BBP ilçe başkanı Murat Taribakan'dan sevgilisine film gibi jest
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Büyük Birlik Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Murat Taribakan, sevgilisine 777 adet kırmızı gül hediye etti. Fakat bu jestin esas unutulmaz tarafı, çiçeklerin sunuluş şekliydi.

Siyasetin sert ve mesafeli yüzüyle tanınan isimlerin romantik yönleri pek sık görülmez. Ancak Büyük Birlik Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Murat Taribakan, bu algıyı tek bir sürprizle altüst etti. Romantik kişiliğini gözler önüne seren Taribakan, sevgilisine yaptığı jestle hem duygulandırdı hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Aşkını sözlerle değil, büyük bir aksiyonla göstermeyi seçen Murat Taribakan, sevgilisine tam 777 adet kırmızı gül hediye etti. Fakat bu jestin esas unutulmaz tarafı, çiçeklerin sunuluş şekliydi. Taribakan, bu dev gül buketini sevgilisinin İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 5. kattaki dairesine bir vinç yardımıyla ulaştırdı. Ortaya adeta bir film sahnesini aratmayan görüntüler çıktı.

"Aşk emek ister, bazen vinç bile"

Görsel şölenin ardından kısa bir açıklama yapan Taribakan, "Aşk bazen bir kelimede gizlidir, bazen de 777 gülde. Bu jest, sadece bir sürpriz değil; sevginin yüksekliğini göstermek içindi. 5. kat engel değil, aşka vinç buluruz" diyerek hem duygusal hem esprili bir mesaj verdi.

Sokakta alkış, sosyal medyada beğeni yağdı

Güllerin balkon aracılığıyla içeriye alınışı sırasında çevrede toplanan vatandaşlar alkışlarla bu özel ana eşlik etti. Sosyal medyada ise "Beşiktaş'ın en romantik siyasetçisi" yorumları peş peşe geldi. Fotoğraflar ve videolar kısa sürede binlerce beğeni toplarken, birçok kişi Taribakan'ın jestini örnek bir romantiklik olarak yorumladı.

Siyasi duruşu, projelere verdiği destek ve liderlik vizyonuyla tanınan Murat Taribakan, bu kez kalplere duygusal bir dokunuşla girmeyi başardı. Beşiktaş siyaset sahnesi, bu defa aşkın yüksekten inişini izledi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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