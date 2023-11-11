BBP Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk Politikaları Kurulu, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili devam eden soruşturma ve davalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Yargı Kurumları Arasındaki Mevcut Görüş Ayrılıkları ve Siyasete Yansıması konusu üzerinde istişarelerde bulunuldu ve Türkiye Cumhuriyeti Yeni Anayasa Çalışmaları için bir akademik kurul oluşturulmasına karar verildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk Politikaları Kurulu, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında bir araya geldi.

BBP'den yapılan açıklamada, parti genel merkezinde düzenlenen Hukuk Politikaları Kurulu toplantısında, Destici'nin merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili devam eden soruşturma ve davalar konusunda bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

Destici'nin hukuki sürecin takibi ve kurulun sürece katkısı noktasında da talimatlar verdiği aktarılan açıklamada, toplantı gündeminin ikinci maddesinin "Yargı Kurumları Arasındaki Mevcut Görüş Ayrılıkları ve Siyasete Yansıması" olduğu ve bu konuda istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantının üçüncü gündem maddesi olan 'Türkiye Cumhuriyeti Yeni Anayasa Çalışmaları' konusunda izlenecek yol, yöntemler görüşülmüş ve yeni anayasa çalışmaları ile bir akademik kurul oluşturulmasına karar verilmiştir. Partimizin daha önce yaptığı çalışmalar güncellenip, yeni kurul tarafından son şekli verilmesi karar altına alınmıştır. Kapsamlı çalışma ve değerlendirmelerimiz ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacaktır."