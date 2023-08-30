BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trabzon Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zorluoğlu, yapılması düşünülen ve yürütülen projelerle ilgili Genel Başkan Destici'ye bilgilendirmede bulundu.

Trabzon'un bölgenin ağabeyi konumunda bir şehir olduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Trabzon, çok eski üniversitesi, havaalanı, altyapısı ve ticari merkezi olması hasebiyle önemli bir şehir. Önemli bir kültürü var. Buranın tarihsel olarak bir ticaret merkezi olma özelliği var. Ticaretin daha çok yapıldığı bir merkez. Ekonomik olarak küçük sanayi ve organize sanayiler olmakla birlikte esas gelişim aksını son 10-15 yıl içerisinde biraz turizme doğru çevirmiş bir şehir. ve bilhassa Orta Doğu'dan körfez ülkelerinden çok yoğun bir turist ziyareti oldu şehrimize. Herhalde yıl sonuna kadar turist sayısı 700 bini aşar diye düşünüyoruz. Şu anda 500 bini geçmiş durumda. Turizm gelirleri geçen yıl 1 milyar dolar civarındaydı" dedi.

Trabzon'da yerel hizmetler anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Trabzon'da 18 ilçemiz var. Yerel hizmetler anlamında önemli çalışmalar yaptık. En önemli çalışmamız altyapıyla ilgiliydi. Ortahisar ilçemizdeki bütün şebeke hattımızı değiştirdik. Yaklaşık 60 yıllık altyapı ihtiyacı karşılandı. Şu anda sonuna doğru geldik. Şehirde önemli etki yapan Ganita-Faroz Sahil düzenlemesini açtık. Otogarımız çok eskiydi onu yeniledik. Kadınlara çok özel bir tesis yaptık. Bilim merkezi eksiği vardı onu yaptık. Maraş Caddesini yayalaştırdık. Çok konuşulan işlerle ilgili Trabzon'a önemli yatırımlar yaptık" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor forması hediye etti

Çalışmaları ilgiyle dinleyen BBP Lideri Destici, Trabzon'a kazandırılan hizmetler ve misafirperverliği nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na teşekkür ederek, başarılar diledi. Başkan Zorluoğlu Destici'ye günün anısına Trabzonspor forması ve el yapımı gemi maketi hediye etti. Ziyaret, Destici'nin Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - TRABZON