BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de bekleyen kanun tekliflerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni yasama döneminde TBMM'de eğitimden sağlığa, ekonomiden maliyeye, gençliğe kadar pek çok alanda bekleyen kanun teklifleri bulunduğunu belirterek, 'Milletin öncelikli beklentilerinin gündeme alınarak çözümlenmesini arzu ediyoruz.' dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni yasama döneminde TBMM'de eğitimden sağlığa, ekonomiden maliyeye, gençliğe kadar pek çok alanda bekleyen kanun teklifleri bulunduğunu belirterek, "Milletin öncelikli beklentilerinin gündeme alınarak çözümlenmesini arzu ediyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Destici, MKYK'nin tek gündem maddesinin partinin 22 Ekim Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda bütün teşkilat mensuplarıyla yapılacak 12. Olağan Kurultayı olduğunu belirtti.

Dün toprağa verilen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın, Türkiye sevdalısı ve Türkiye'yi savunan bir "kardeşi" olduğunu dile getiren Destici, Paşayeva'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

"Dokunulmazlıkların tamamen kaldırılması gerekir"

PKK'nın siyasi uzantılarının TBMM'de terör örgütünün sözcülüğünü yaptığını ifade eden Destici, dokunulmazlıkların kaldırılması, suçu olanların yargının onayından sonra milletvekilliklerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Destici, "Soyadı Öcalan olan, sözde milletvekili ama özde terörist olan şahıs başta olmak üzere, bütün bunun gibi açıklama yapan, teröre destek veren herkesin, Sezgin Tanrıkulu da buna dahil, bir an önce dokunulmazlığının kaldırılıp Meclis'ten bunların hepsinin yargılamalarının yapılmasını beklediğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Emeklilere maaş düzenlemesi

Destici, BBP'nin yarın açılacak TBMM'den beklentilerini de aktardı.

Emekli aylıklarının artırılması, temmuzdan geçerli olacak şekilde geçmiş haklarının da karşılanması gerektiğini dile getiren Destici, "TBMM'de eğitimden sağlığa, ekonomiden maliyeye, gençliğe kadar pek çok alanda bekleyen kanun teklifleri var. Milletin öncelikli beklentilerinin gündeme alınarak çözümlenmesini arzu ediyoruz." dedi.

Gelecek dönemde Meclis'e düşen en önemli görevlerden birisinin de yeni, sivil ve demokratik bir anayasa yapılması olduğunu vurgulayan Destici, Türkiye'nin "darbe Anayasası"ndan tamamen kurtulması gerektiğini söyledi.