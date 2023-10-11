BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivillere, masumlara yönelik saldırıları reddediyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Filistin'deki masumların feryadının yürekleri yaktığını belirterek, "Sivillere, masumlara yönelik saldırılar kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin reddettiğimizi, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda, İsrail'in, askeri güç ve silah zoruyla Filistin topraklarını ele geçirdiğini, oradaki Filistinlileri toprağından çıkarıp, dünyanın pek çok noktasından Yahudi yerleşimcileri oralara yerleştirdiğini anlattı.

Filistin'den, Gazze'den gelen görüntüler nedeniyle üzüntülü olduklarını dile getiren Destici, "Çocuk ölümleri, kadın ölümleri, yaşlı ölümleri... Büyük, yıkıcı, yakıcı bombalarla çocukların, kadınların yaralanması, mazlumların, masumların feryadı, Müslümanların feryadı, yüreğimizi yakıyor. Bu sivillere, masumlara yönelik saldırıları, kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin reddettiğimizi, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

1948'den bugüne kadarki zulüm ve katliamların sorumlusunun siyonist ve terörist İsrail devleti ile ve onu destekleyenlerin olduğunu vurgulayan Destici, "haklı davasında Filistinlileri yalnızlaştıracak, dünya kamuoyunda Filistin halkı ve onun adına savaşanları nefret objesi haline getirecek ve masum Filistinlilere yapılacak destekleri engelleyecek saldırıları da doğru bulmadıklarını" bildirdi.

Mustafa Destici, "nasıl böyle bir saldırıya kalkışıldığının iyi incelenmesi gerektiğini" söyleyerek, "Özellikle festivalde öldürülenler, bunları hiçbir şeyin meşru göstermeyeceğini ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bütün ağır toplarıyla, uçaklarıyla, elindeki en ağır bombalarla Gazze'yi bombaladığını, bir vahşet yaşandığını aktaran Destici, yıkılan yüzlerce binanın altında kaç bin ölü olduğunun bilinmediğini kaydetti.

"Gazze'de bir soykırım gerçekleştiriliyor"

İsrail'in, sadece askeri hedefleri değil, hedef gözetmeksizin bütün Gazze'yi bombaladığını ve bir soykırım gerçekleştirdiğini belirten Destici, buna karşı bütün dünyayı "ayağa kalkmaya" davet etti.

Destici, "Eğer bu soykırıma karşı ayağa kalkılmazsa, 'dur' denilmezse, bunun vebali, sadece bugün İslam alemini, Arap dünyasını yöneten yöneticilerin hayatta olduğu dönemde değil, dünya var oldukça, yüz karası olarak yüzlerinde duracak, boyunlarında asılı kalacaktır." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, açıklamasının ardından, bir gazetecinin, hükümetin, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı almasına ilişkin görüşünü sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Emeklilerimizle ilgili maalesef bir türlü ayar tutturulamadı. Bu ayar bozukluğunun bedelini de emeklilerimiz ödüyor. Hepsini kastetmiyorum, 7 bin 500, 10 bin arası düşük maaş alan emeklilerimizi kastediyorum, ya da evine sadece tek emekli maaşı giren emeklileri kastediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili bir ikramiye verilecekse, bizim görüşümüz, bütün emeklilere, hatta bütün çalışanlara verilmesidir. 100. yıl ikramiyesi ise bunu öğretmen de almalıdır, polis de almalıdır, hakim, savcı da almalıdır, emekli de almalıdır, düz memur da almalıdır. Devlet bütün çalışanlarına vermelidir."