BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Vakfıkebirliler Derneği'ni kabul etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Vakfıkebirliler Derneği Başkanı Yasin Kobal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Destici, dernek üyeleriyle görüşerek sivil toplum kuruluşlarının önemini vurguladı ve projelere destek vereceklerini ifade etti. Kobal ise uyuşturucuyla mücadele ve gençlik aktiviteleri gibi projeler hakkında bilgi verdi.