BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Vakfıkebirliler Derneği'ni kabul etti
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Vakfıkebirliler Derneği Başkanı Yasin Kobal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Destici, dernek üyeleriyle görüşerek sivil toplum kuruluşlarının önemini vurguladı ve projelere destek vereceklerini ifade etti. Kobal ise uyuşturucuyla mücadele ve gençlik aktiviteleri gibi projeler hakkında bilgi verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Vakfıkebirliler Derneği Başkanı Yasin Kobal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Destici, dernek üyeleriyle makamında görüştü.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Destici, sivil toplum kuruluşlarının öneminden bahsederek, vatana, millete hayır ve yarar getirecek tüm projelere destek vereceklerini ifade etti.
Dernek Başkanı Kobal ise yapacakları projeler hakkında Destici'yi bilgilendirdi.
Projelerinin başında uyuşturucuyla mücadele olduğunu belirten Kobal, sivil toplum kuruluşu olarak gençliğe yönelik sosyal aktiviteleri çoğaltacaklarını vurguladı.
Kobal, ziyaret sonrası Destici'ye üzerinde Fetih Suresinin yazılı olduğu Zülfikar kılıcı hediye etti.