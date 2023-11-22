BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmenlere her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilmesini istedi. Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) lider olarak katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı, teknik heyeti ve Türkiye Futbol Federasyonunu tebrik etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmenlere her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir maaş ikramiye verilmesini istedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) lider olarak katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı, teknik heyeti ve Türkiye Futbol Federasyonunu tebrik etti.

Ülkelerin ve milletlerin kendi tarihlerine göre anlamlı buldukları bir günü öğretmenlerine ayırdığını belirten Destici, iki gün sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanacağını anımsattı.

Dünyadaki başarı ve ilerlemelerin önce annelerin, sonra da öğretmenlerin eseri olduğunu ifade eden Destici, "Her 24 Kasım'da öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verilmesini teklif ediyoruz. Evet bunun bütçeye bir yükü olacağı söylenecektir. Biz de diyoruz ki öğretmene, eğitime, gençliğe, çocuğa, öğrenciye verilen hiçbir şey yük olmaz. Tam tersine misliyle size kazanç olarak döner." diye konuştu.

"Gazze'de yaşananlar hatırlatılacaktır"

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren başlattığı saldırılarında Filistin'de ölenlerin sayısının 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bine ulaştığını hatırlatan Destici, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek İsrail'i lanetledi.

Gazze'de çocuklarla birlikte insanlığın da öldüğünü vurgulayan Destici, "Bugün dünyada barışı tesis etmekle görevli uluslararası kuruluşlara, yarın hukuk kelimesini telaffuz ettikleri her an kendilerine Gazze'de yaşananlar hatırlatılacaktır. Bir ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklandı. Elbette ki oradaki masumların nefes alması ve yardımların girmesi adına biz bunu önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Anayasa Mahkemesi, HDP'yi kapatmadı değil mi?"

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın, TBMM'de "YPG'nin terör örgütü olmadığı, bunu dile getirmenin Kürt karşıtlığı olduğu" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu aktaran Destici, terör örgütü ve uzantılarının düşmanları olduğunu söyledi.

Mustafa Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Yöneticileri, politikaları, söylemleri, bir terör örgütü tarafından belirlenen bir örgütlenme, tabelasında ne yazarsa yazsın, kendisini nasıl tarif ederse etsin, hukukun hangi boşluğuna sığınırsa sığınsın, 'siyasi parti' olarak tanımlanamaz. Bakın Anayasa Mahkemesi, HDP'yi kapatmadı değil mi? HDP sonra Yeşil Sol oldu. Sonra ne oldu? HEDEP oldu. Şimdi kapatsan ne olacak? Anayasa Mahkemesinin bu konuda görevini geciktirmesi, yapmaması ve yapmamakta ısrar etmesi de ayrıca bir hukuk ihlalidir.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in, HEDEP'li daha doğrusu PKK'lı Pervin Buldan ile birlikte konsere gitmesini ise CHP'nin, kongreyle gerçekleşen değişim sonrasında yöneleceği istikametin açık ve net bir işareti olarak görüyorum. Atatürk'ü her konuda istismar etmekten kaçınmayan Özgür Özel, Türk ve Türkiye düşmanının elini öperek üstüne üstlük büyük bir skandala imza atmıştır."

"50+1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel taşıdır"

Asgari ücret tespitinin temmuz ve ocak aylarında güncellenmesinin partisinin önerisiyle hayata geçirildiğini savunan Destici, enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi halinde asgari ücretin yılda bir belirlenebilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Destici, "yüzde 50+1" tartışmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Açıkça ifade edelim ki 'yüzde 50+1' Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa başkanlık sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır. Yapılacak olan ya da tartışılacak olan nedir? Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu ivedilikle demokratikleştirilmelidir. Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilmelidir. Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapılan Hazine ve seçim yardımı mutlaka kaldırılmalıdır."