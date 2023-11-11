BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kuvvetler ayrılığı ilkesine inanıyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvetler ayrılığı ilkesine ve birbirlerini denetleyebilecekleri bir sisteme inandıklarını belirtti. Destici, yeni bir anayasa çağrısı yapmanın yerine toplumsal mutabakat ve hukuk çerçevesinde çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel manada kuvvetler ayrılığından ve kuvvetlerin birbirlerini denetleyebileceği bir sistemden yanayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Destici sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi olarak ilkesel manada kuvvetler ayrılığından ve kuvvetlerin birbirlerini denetleyebileceği bir sistemden yanayız. Bu, aynı zamanda hukuk devleti anlayışımızın gereğidir" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımda, "Adalet mülkün temelidir" sözünü hatırlatan Destici, "Temelin adalet kurumları arasındaki tartışmalarla zarar görmesini istemeyiz. Yaşananlardan çıkartılabilecek ilk sonuç, hukuk sistemimizin, zaman zaman karşı karşıya kaldığımız benzer problemlere, istismarlara, devlet aleyhindeki faaliyetlere hukukun alet edilmesine yol açmaması için, kendi içindeki boşlukların ve zaafların giderilmesi mecburiyetidir. Gelinen nokta şunu net bir şekilde ortaya koymuştur; Türkiye'nin acilen yeni sivil, tam demokratik bir Anayasaya ihtiyacı vardır. Bütün bu tartışmaları sonlandıracak yeni bir anayasa çağrısı yapmak yerine, sokak ve eylem çığırtkanlığı yapmak samimiyetsizliktir, sorumsuzluktur. Bugünkü tartışmaların çekilmek istendiği alanda, ülkeye, millete, hukuka ve demokrasimize herhangi bir katkı sağlanamayacağı gibi, çözüm toplumsal mutabakat ve yine hukuk çerçevesinde aranmalıdır" dedi.