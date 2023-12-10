BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, köpek saldırılarıyla ilgili önlem alınması çağrısında bulundu

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın köpek saldırısına uğradığını hatırlatıp, "Bu konu etraflı bir şekilde görüşülmeli. Gerekirse Meclis'te bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmalı. Çok açık ve net söylüyorum; gerekirse bunların önüne geçmek için Atatürk'ün 1932'deki tamiminin uygulamaya geçmesini de buradan önerdiğimizi ifade ediyorum" dedi.

Mustafa Destici, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 yaşındaki Tuhahan Yılmaz'ın sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığını hatırlatan Destici, bu konuda Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi. Atatürk'ün onayıyla sokak köpeklerine ilişkin 1932 yılında bir tamim yayınlandığını anlatan Destici, "1932 yılında Atatürk'ün onayı ile bir tamim yayınlanıyor ve bu tamimde birinci maddesi şu; 'Sahipsiz olan bütün köpekler ithaf edilecektir.' İkinci madde de 'Şehirlerde sahipli olarak gezen ya da gezdirilen köpeklerin ağız ve burun kısmında maske ya da tasma olacaktır' diyor. Tamimin üçüncü maddesi, 'Maskesiz köpekler de sahipli olsalar bile ithaf edilecektir' diyor. Dördüncü madde, 'Köylerde bulunan ve sahipli olan köpekler gündüz kesinlikle salınmayacak, bir yerde bağlı bulundurulacaklar, gece ise bekçi nezaretinde serbest bırakılacaktır' deniyor. Bu 1932 yılında Atatürk'ün onayı ile çıkartılmış bir tamim. Tabii 1932'de bu problemler yaşanmış ve Atatürk'ün onayı ile bıçak gibi kesilmiş, gereği yapılmış. Bugün de mutlaka ama mutlaka bunun gereğinin yapılması gerekiyor. Tabii o döneme göre bizim imkanlarımız daha fazla şimdi. Biz ne diyoruz, direkt o tamim gibi hepsi, sahipsiz olanları ithaf edilsin demiyoruz. Sahipsiz olanlar toplansın, bir hayvan barınağında bunlar muhafaza edilsin ve canları korunsun. Bu konu etraflı bir şekilde görüşülmeli. Gerekirse Meclis'te bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmalı. Olay etraflıca, güzelce araştırılarak bütün bu iddialar incelenerek bir düzenleme yapılmalı ve bununla ilgili gerekirse bir yönetmelik, bir düzenleme o da yetmiyorsa mutlaka yasal bir düzenleme yapılmalıdır diye düşünüyoruz" dedi.

'İNSAN HAYATININ YANINDAYIZ'

Atatürk'ün onayladığı genelgenin yeniden uygulanması gerektiğini ifade eden Destici, "Açık ve net şekilde insan hayatının yanındayız. Çocuklarımızın, kadınlarımızın ki özellikle kadınlarımız çok korkuyorlar, bütün insanlarımızın bu köpek saldırılarından korunmasını, bununla ilgili ivedi önlemlerin alınmasını bir kere daha ifade ediyoruz. Çok açık ve net söylüyorum; gerekirse bunların önüne geçmek için Atatürk'ün 1932'deki tamiminin uygulamaya geçmesini de buradan önerdiğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.

'SİZE DE YAZIKLAR OLSUN'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Destici, ABD'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin açıklama yapmamasını kınadığını söyledi. Maliki'nin kendisine açıklama hakkı bile vermeyen bir ülkeye gitmesine anlam veremediğini kaydeden Destici, "Bakın daha enteresan bir olay gerçekleşti. Biliyorsunuz; Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarını görüşmek üzere bazı İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin bakanları, ABD'ye davet edildi. Bunların içerisinde Filistinli bakan da var, Suudi Arabistanlı bakan da var ve bunlar orada konuşturulmadılar. Daha sonra öğrendik ki konuşmamaları kaydıyla vize verilmiş. Şimdi o bakanlara sesleniyorum; ABD size böyle hadsiz, terbiyesiz bir teklifte bulunuyor ve siz bunu kabul ederek oraya gidiyorsunuz; size de yazıklar olsun. Size açıklama hakkı vermeyen bir ülkede sizin ne işiniz var? Niye gidiyorsunuz? ABD'nin tarafı belli. ABD'ye Filistin, Suudi Arabistan ya da tüm İslam İşbirliği Teşkilat'ının söylemesi gereken şu; 'Sen önce tarafsız ol, bu saldırılara karşı dur, insani ateşkesi destekle ancak o zaman ben senin ülkene gelirim' demeleri lazım. Bunu demedikleri sürece İsrail bu saldırganlığa devam eder, ABD'nin ona desteği devam eder" dedi.